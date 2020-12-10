Президент РФ: как дистанционное обучение показало себя в РФ

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин оценил дистанционное образование в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия справилась с переходом на дистанционное обучение лучше, чем ожидали власти. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям», — приводит слова Путина РИА «Новости». По его словам, планируется дальнейшая работа в этом направлении.

Также свою оценку онлайн-образованию дал Доктор педагогических наук, директор Института неформального образования INO Дима Зицер. Он назвал положительной тенденцией, что у детей и родителей есть выбор, заниматься им дистанционно, очно или вовсе перейти на семейное образование, пишет RT. Зацер подчеркнул, что наличие вариантов всегда лучше, чем их отсутствие. В России начинается эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, который продлится почти два года. В каких субъектах страны будет проводиться внедрение цифрового обучения, пока не известно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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