РМК вложила в модернизацию «Карабашмеди» — включая природоохранные мероприятия — около 30 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Русская медная компания (РМК) инвестирует 10 млрд рублей в развитие производства в Карабаше. Параллельно медники продолжат модернизацию социальной инфраструктуры челябинского города, в которую уже вложили два млрд рублей. Об этом сообщил президент компании Виктор Левин в ходе совместной с губернатором Алексеем Текслером поездки в Карабаш.

«Мы полностью обновили всю технологическую базу завода „Карабашмедь“. В планах — вложение еще около 10 миллиардов в развитие производства. При этом мы продолжим реализацию в городе социальных проектов», — пояснил Левин.

С 2004 года РМК инвестировала в развитие города более двух млрд рублей. Средства были направлены на строительство первого в городе ТРЦ «Медь», универсального спорткомплекса «Металлург», ремонт дорог, реконструкцию детских садов и создание новых современных общественных пространств.

Ключевые объекты социальных инвестиций РМК 26 декабря представили главе региона. Также губернатору показали проекты, запланированные к реализации. Так, весной 2021 года в Карабаше после капремонта стоимостью 110 млн рублей вновь заработает детсад №1.

В построенном в 1967 году здании заменят все коммуникации, системы отопления и кровлю, утеплят фасад, установят новые двери и окна. Рядом появятся двухуровневые игровые и физкультурные площадки Фото: пресс-служба РМК

В июле закончат строительство участка дороги на улице Металлургов, возведение тепловых и электрических сетей, сетей связи, переустройство газопровода. Инвестиции РМК — около 60 млн рублей.

Гостям показали строящуюся пятиэтажку — первый за 15 лет многоквартирный дом в Карабаше. В День металлурга в 2021 году квартиры в нем получат карабашцы, живущие сегодня в аварийных домах Фото: пресс-служба РМК

«В решении накопившихся вопросов мы действуем с РМК. И изменения в городе видны. Комбинат [АО „Карабашмедь“] помог реализовать ряд больших проектов, включая экологические. Это действительно совместные усилия и региона, и муниципалитета, и компании — горожане говорят, что динамика заметна», — сказал Текслер.

Благодаря РМК, Карабаш получил обновленные общественные пространства Фото: пресс-служба РМК