Чичерину хотят допросить в уголовном розыске

Юлия Чичерина не смогла приехать на допрос Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска города Клин. Это следует из повестки о вызове артистки в полицию.

«В соответствии со статьей 188 УПК РФ [„Порядок вызова на допрос“] Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. <…>. При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт», — приводит ТАСС выдержку из текста документа. Причина вызова не уточняется.

Представители артистки в беседе с журналистами сказали, что сейчас она находится не в России, поэтому приехать в уголовный розыск Клина не смогла. Развернутый комментарий обещают дать после 3 января. В пресс-службе подмосковного ГУ МВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.