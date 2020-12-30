30 декабря 2020

Чичерину хотят допросить в уголовном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы «Чичерина» в день 20-летия коллектива. Екатеринбург, чичерина юлия, группа чичерина
Юлия Чичерина не смогла приехать на допрос Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска города Клин. Это следует из повестки о вызове артистки в полицию.

«В соответствии со статьей 188 УПК РФ [„Порядок вызова на допрос“] Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. <…>. При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт», — приводит ТАСС выдержку из текста документа. Причина вызова не уточняется.

Представители артистки в беседе с журналистами сказали, что сейчас она находится не в России, поэтому приехать в уголовный розыск Клина не смогла. Развернутый комментарий обещают дать после 3 января. В пресс-службе подмосковного ГУ МВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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