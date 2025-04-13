В Приморском крае сильный ветер оставил без света тысячи жильцов

В Приморском крае из-за ураганного ветра до 30 м/с, произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались около одной тысячи домов, что затронуло примерно 9 тысяч жителей Находкинского, Партизанского, Большекаменского округов, а также Хасанского и Красноармейского округов, сообщает региональная прокуратура.
«В результате аварий около одной тысячи домов остались без света, что затронуло примерно девять тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, а также Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что надзорные органы начали проверку оперативности устранения последствий аварий в условиях сильного ветра.
Особое внимание уделят состоянию электросетей и дорожной инфраструктуры, а также вопросу перерасчета платы за период отсутствия электроснабжения. Власти нескольких регионов уже предупредили свои города о приближающихся сильных ветрах. Последние такие предупреждения были в Тюмени, ЯНАО, Перми и Кургане.
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