В Приморском крае сильный ветер оставил без света тысячи жильцов

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От ветра пострадали несколько округов
От ветра пострадали несколько округов Фото:

В Приморском крае из-за ураганного ветра до 30 м/с, произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались около одной тысячи домов, что затронуло примерно 9 тысяч жителей Находкинского, Партизанского, Большекаменского округов, а также Хасанского и Красноармейского округов, сообщает региональная прокуратура.

«В результате аварий около одной тысячи домов остались без света, что затронуло примерно девять тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, а также Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что надзорные органы начали проверку оперативности устранения последствий аварий в условиях сильного ветра.

Особое внимание уделят состоянию электросетей и дорожной инфраструктуры, а также вопросу перерасчета платы за период отсутствия электроснабжения. Власти нескольких регионов уже предупредили свои города о приближающихся сильных ветрах. Последние такие предупреждения были в Тюмени, ЯНАО, Перми и Кургане.

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В Приморском крае из-за ураганного ветра до 30 м/с, произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались около одной тысячи домов, что затронуло примерно 9 тысяч жителей Находкинского, Партизанского, Большекаменского округов, а также Хасанского и Красноармейского округов, сообщает региональная прокуратура. «В результате аварий около одной тысячи домов остались без света, что затронуло примерно девять тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, а также Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что надзорные органы начали проверку оперативности устранения последствий аварий в условиях сильного ветра. Особое внимание уделят состоянию электросетей и дорожной инфраструктуры, а также вопросу перерасчета платы за период отсутствия электроснабжения. Власти нескольких регионов уже предупредили свои города о приближающихся сильных ветрах. Последние такие предупреждения были в Тюмени, ЯНАО, Перми и Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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