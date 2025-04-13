Бизнес звезды «Интернов» показал многомилионный убыток

SHOT: бизнес актера Демчога понес убытки почти в 14 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес Вадима Демчоги показал отрицательную статистику
Бизнес Вадима Демчоги показал отрицательную статистику Фото:

Компания актера Вадима Демчога, ООО «Демчог экспеншн», в 2024 году понесла значительные финансовые потери — 13,926 миллиона рублей. Об этом пишут telegram-каналы. 

«Если в 2023-м все это стрельнуло и принесло почти 25 млн, то в прошлом году — убыток на 13 926 000», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что в основе бизнеса — театральные постановки и образовательные тренинги, проводимые самим Демчогом.

ООО «Демчог экспеншн» включает в себя театр «Арленикиада», где Вадим Демчог является режиссером, а также серию тренингов для личностного роста. Несмотря на предыдущий успех, последний финансовый год оказался неудачным, что повлияло на общие результаты деятельности компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания актера Вадима Демчога, ООО «Демчог экспеншн», в 2024 году понесла значительные финансовые потери — 13,926 миллиона рублей. Об этом пишут telegram-каналы.  «Если в 2023-м все это стрельнуло и принесло почти 25 млн, то в прошлом году — убыток на 13 926 000», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что в основе бизнеса — театральные постановки и образовательные тренинги, проводимые самим Демчогом. ООО «Демчог экспеншн» включает в себя театр «Арленикиада», где Вадим Демчог является режиссером, а также серию тренингов для личностного роста. Несмотря на предыдущий успех, последний финансовый год оказался неудачным, что повлияло на общие результаты деятельности компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...