Бизнес звезды «Интернов» показал многомилионный убыток

Компания актера Вадима Демчога, ООО «Демчог экспеншн», в 2024 году понесла значительные финансовые потери — 13,926 миллиона рублей. Об этом пишут telegram-каналы.
«Если в 2023-м все это стрельнуло и принесло почти 25 млн, то в прошлом году — убыток на 13 926 000», — пишет telegram-канал Shot. Отмечается, что в основе бизнеса — театральные постановки и образовательные тренинги, проводимые самим Демчогом.
ООО «Демчог экспеншн» включает в себя театр «Арленикиада», где Вадим Демчог является режиссером, а также серию тренингов для личностного роста. Несмотря на предыдущий успех, последний финансовый год оказался неудачным, что повлияло на общие результаты деятельности компании.
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