В Австрии призвали остановить помощь беженцам с Украины

Необходимо остановить предоставление льгот украинским беженцам, сообщила австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм. По ее словам, нынешняя практика способствует манипуляциям и должна быть приостановлена.
«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — приводит слова Плакольм Salzburger Nachrichten. Политик подчеркнула, что нужно обращаться с украинскими беженцами так же, как и с другими людьми, которые имеют право на убежище.
Ситуация с украинскими беженцами в Австрии вызывает особенные опасения в связи с регистрацией большого числа многодетных семей ромов из Закарпатья, которые, несмотря на отсутствие непосредственного участия в конфликте, получают полный пакет социальных льгот. Эти семьи не владеют ни украинским, ни русским языком, однако они обладают паспортами Украины.
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