В Австрии призвали остановить помощь беженцам с Украины

Австрийский министр Плакольм потребовала остановить помощь семьям с Украины
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Украинские беженцы в Австрии получают все необходимые льготы (фото из архива)
Украинские беженцы в Австрии получают все необходимые льготы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо остановить предоставление льгот украинским беженцам, сообщила австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм. По ее словам, нынешняя практика способствует манипуляциям и должна быть приостановлена.

«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — приводит слова Плакольм Salzburger Nachrichten. Политик подчеркнула, что нужно обращаться с украинскими беженцами так же, как и с другими людьми, которые имеют право на убежище.

Ситуация с украинскими беженцами в Австрии вызывает особенные опасения в связи с регистрацией большого числа многодетных семей ромов из Закарпатья, которые, несмотря на отсутствие непосредственного участия в конфликте, получают полный пакет социальных льгот. Эти семьи не владеют ни украинским, ни русским языком, однако они обладают паспортами Украины.

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Необходимо остановить предоставление льгот украинским беженцам, сообщила австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм. По ее словам, нынешняя практика способствует манипуляциям и должна быть приостановлена. «Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — приводит слова Плакольм Salzburger Nachrichten. Политик подчеркнула, что нужно обращаться с украинскими беженцами так же, как и с другими людьми, которые имеют право на убежище. Ситуация с украинскими беженцами в Австрии вызывает особенные опасения в связи с регистрацией большого числа многодетных семей ромов из Закарпатья, которые, несмотря на отсутствие непосредственного участия в конфликте, получают полный пакет социальных льгот. Эти семьи не владеют ни украинским, ни русским языком, однако они обладают паспортами Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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