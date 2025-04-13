В районе порта в Новороссийске заметили столб черного дыма. Видео

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Порт в Новороссийске является одним из самых крупных в Черном море
Порт в Новороссийске является одним из самых крупных в Черном море Фото:

В районе порта в Новороссийске наблюдается столб черного дыма. Об этом сообщает telegram-канал Kub Mash.

«Черный дым поднимается в районе порта в Новороссийске», — пишет telegram-канал. Там опубликовано соответсвующее видео происшествия.

Новороссийский порт является крупнейшим в России и важнейшим в Черном море. Расположенный на северо-восточном побережье, он находится в Новороссийской (Цемесской) бухте. 

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В районе порта в Новороссийске наблюдается столб черного дыма. Об этом сообщает telegram-канал Kub Mash. «Черный дым поднимается в районе порта в Новороссийске», — пишет telegram-канал. Там опубликовано соответсвующее видео происшествия. Новороссийский порт является крупнейшим в России и важнейшим в Черном море. Расположенный на северо-восточном побережье, он находится в Новороссийской (Цемесской) бухте. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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