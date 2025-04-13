Порт в Новороссийске является одним из самых крупных в Черном море
В районе порта в Новороссийске наблюдается столб черного дыма. Об этом сообщает telegram-канал Kub Mash.
«Черный дым поднимается в районе порта в Новороссийске», — пишет telegram-канал. Там опубликовано соответсвующее видео происшествия.
Новороссийский порт является крупнейшим в России и важнейшим в Черном море. Расположенный на северо-восточном побережье, он находится в Новороссийской (Цемесской) бухте.
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