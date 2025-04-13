Российские силы ПВО сбили истребитель F-16 на Украине

Военнослужащие российской армии силами ПВО сбили американский истребитель F-16, который имелся в распоряжении ВСУ. Информация об этом поступила от Министерства обороны РФ.
«Российские силы ПВО сбили F-16», — сообщили в российском военном ведомстве. При этом, как отмечают сами украинские военные, ВС РФ сейчас охотятся за теми самолетами, которые обстреливали позиции войск России в Белгородской и Курской областях.
Накануне о гибели пилота истребителя F-16 сообщило командование ВСУ. Расследовать инцидент призвана специальная комиссия. По данным telegram-канала «Военный обозреватель», это может говорить о том, что самолет был сбит собственными ПВО.
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