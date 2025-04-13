Российские силы ПВО сбили истребитель F-16 на Украине

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Российское ПВО уничтожило F-16
Российское ПВО уничтожило F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие российской армии силами ПВО сбили американский истребитель F-16, который имелся в распоряжении ВСУ. Информация об этом поступила от Министерства обороны РФ.

«Российские силы ПВО сбили F-16», — сообщили в российском военном ведомстве. При этом, как отмечают сами украинские военные, ВС РФ сейчас охотятся за теми самолетами, которые обстреливали позиции войск России в Белгородской и Курской областях.

Накануне о гибели пилота истребителя F-16 сообщило командование ВСУ. Расследовать инцидент призвана специальная комиссия. По данным telegram-канала «Военный обозреватель», это может говорить о том, что самолет был сбит собственными ПВО.

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Военнослужащие российской армии силами ПВО сбили американский истребитель F-16, который имелся в распоряжении ВСУ. Информация об этом поступила от Министерства обороны РФ. «Российские силы ПВО сбили F-16», — сообщили в российском военном ведомстве. При этом, как отмечают сами украинские военные, ВС РФ сейчас охотятся за теми самолетами, которые обстреливали позиции войск России в Белгородской и Курской областях. Накануне о гибели пилота истребителя F-16 сообщило командование ВСУ. Расследовать инцидент призвана специальная комиссия. По данным telegram-канала «Военный обозреватель», это может говорить о том, что самолет был сбит собственными ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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