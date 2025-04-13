Верховный суд разъяснил, когда отцы не получат выплаты за гибель сына на СВО

Получить компенсацию за гибель военного на спецоперации могут только те родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в детстве ребенка. Такое определение дает судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Это решение было принято на основе спора между бывшими супругами из Архангельска, чей сын погиб в ДНР.
«Получить компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут только родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в его детстве», — пишет РИА Новости. Агентство ознакомилось с этим определением.
По словам матери погибшего, бывший супруг не выполнял свои обязанности родителя, не воспитывал сына, не заботился о его здоровье и развитии. Ее обвинения подтвердились свидетельскими показаниями соседей, родственников и даже участкового, который указал на алкогольную зависимость отца и его непричастность к жизни сына.
Тем не менее, суды нижестоящих инстанций отказали матери в лишении отца его части компенсации, указав, что отношения между отцом и сыном не были полностью утрачены. Сын продолжал поддерживать связь с отцом, помогал ему.
Верховный суд отметил, что родители обязаны заботиться о своих детях и обеспечивать их, даже если они не живут вместе. В случае неисполнения этого обязательства возможно взыскание алиментов, а неуплата алиментов может стать основанием для лишения родительских прав.
Согласно определению, право на получение выплат принадлежит родителям, которые долгие годы осуществляли надлежащее воспитание военнослужащего, содержали его до достижения совершеннолетия и воспитали его в духе защитника Отечества. При этом возможность лишения таких социальных выплат предусмотрена в случаях, когда родители уклонялись от выполнения своих обязанностей, что могло бы стать основанием для лишения их родительских прав, включая случаи злостного неуплаты алиментов.
Верховный суд России аннулировал все предыдущие решения по данному вопросу и отослал дело на пересмотр. При новом рассмотрении дела суду предписано учитывать вышеуказанные замечания.
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