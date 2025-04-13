ВС признал неправомерным списание зачисленных по ошибке денег

Верховный суд РФ признал незаконным списание банком «ЮниКредит» средств со счета клиентки без ее согласия, которые банк назвал «ошибочными». Речь идет о 783 тысячах евро, зачисленных в апреле 2022 года как купонный доход по облигациям, которые банк позже и списал в июле того же года. Об этом говорится в постановлении суда.
«Верховный суд России признал незаконным решение банка списать у клиента ошибочно зачисленные деньги, которые поступили участнику рынка ценных бумаг», — говорится в тексте документа. Речь идет о списании более 780 тысяч евро с аккаунта клиентки Тамары Шкулевой, которое было осуществлено «Юникредит банком» в качестве ошибочно зачисленных купонных выплат по облигациям.
Банк снял средства без ее распоряжения, аргументируя свои действия ошибкой. После отказа банка вернуть деньги, Шкулева обратилась в суд. Вначале она проиграла дело, поскольку судья отметила ее опыт в инвестициях. Однако Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение, указав, что статус «опытного инвестора» не предоставляет банку права на одностороннее списание средств.
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