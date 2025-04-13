В Госдуме призвали сделать бесплатным обучение по некоторым специальностям

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложит правительству РФ внедрить бесплатное обучение по дефицитным специальностям в колледжах и вузах. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов. Инициатива направлена на повышение доступности образования для молодежи вне зависимости от их материального положения.
«Направим свои предложения в правительство. Будем настаивать, чтобы обучение по дефицитным стратегическим специальностям в вузах и колледжах было бесплатным, а значит доступным для широкого круга молодых людей...» — сказал Миронов в беседе с ТАСС.
Кроме того, политик выразил поддержку идее ограничения выдачи льготных образовательных кредитов, предложив сосредоточить поддержку на приоритетных для экономики специальностях. Он отметил, что текущая система образования слишком много внимания уделяет подготовке юристов и экономистов, в то время как острая необходимость присутствует в педагогах, медиках и инженерах.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству обновить механизмы предоставления государственной поддержки в сфере образовательного кредитования. Основная цель этих изменений — ограничение поддержки лишь теми направлениями обучения, которые способствуют достижению технологического преимущества страны. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что, начиная с текущего года, льготные образовательные кредиты под 3% будут предоставляться исключительно по направлениям, приоритетным для экономического развития России.
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