Врачи: что можно пить после бани и как правильно прыгать в сугроб

Поход в баню может обернуться сердечным приступом
При походе в баню нужно соблюдать ряд правил, чтобы процедура не смогла навредить организму. О том, каким рекомендациям нужно следовать рассказали российские врачи.
- От бани лучше отказаться при повышенном давлении, заболевании кожных покровов, онкологии, нарушении в работе нервной системы, беременности и повышенной температуре.
- После похода в парилку обливаться ледяной водой или прыгать в сугроб можно только закаленным, здоровым людям. В противном случае существует риск сердечного приступа.
- Баня, алкоголь, тяжелая еда и физические нагрузки несовместимы. После процедур от алкогольных напитков тоже лучше воздержаться, пишут РИА «Новости»
- До процедуры после еды должно пройти не менее полутора часов. Натощак париться тоже не следует. После посещения бани стоит отказаться от еды примерно на час.
- Между походами в парилку можно перекусить фруктом.
- Крепкий чай и кофе в бане приведут к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Лучше пить воду.
Баня может избавить от похмелья, ускорив обмен веществ и усилив кожное дыхание, передает телеканал 360. таким образом человек может избавится от отеков и обезвоживания, но высокие температуры могут вызвать серьезные проблемы с сердцем. Лучше справится с похмельем поможет обычная вода.
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