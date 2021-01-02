Врачи: что можно пить после бани и как правильно прыгать в сугроб

Поход в баню может обернуться сердечным приступом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При походе в баню нужно соблюдать ряд правил, чтобы процедура не смогла навредить организму. О том, каким рекомендациям нужно следовать рассказали российские врачи.

От бани лучше отказаться при повышенном давлении, заболевании кожных покровов, онкологии, нарушении в работе нервной системы, беременности и повышенной температуре.

После похода в парилку обливаться ледяной водой или прыгать в сугроб можно только закаленным, здоровым людям. В противном случае существует риск сердечного приступа.

Баня, алкоголь, тяжелая еда и физические нагрузки несовместимы. После процедур от алкогольных напитков тоже лучше воздержаться, пишут РИА «Новости»

До процедуры после еды должно пройти не менее полутора часов. Натощак париться тоже не следует. После посещения бани стоит отказаться от еды примерно на час.

Между походами в парилку можно перекусить фруктом.

Крепкий чай и кофе в бане приведут к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Лучше пить воду.

Баня может избавить от похмелья, ускорив обмен веществ и усилив кожное дыхание, передает телеканал 360. таким образом человек может избавится от отеков и обезвоживания, но высокие температуры могут вызвать серьезные проблемы с сердцем. Лучше справится с похмельем поможет обычная вода.