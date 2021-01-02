02 января 2021

Врачи: что можно пить после бани и как правильно прыгать в сугроб

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
Поход в баню может обернуться сердечным приступом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При походе в баню нужно соблюдать ряд правил, чтобы процедура не смогла навредить организму. О том, каким рекомендациям нужно следовать рассказали российские врачи.

  • От бани лучше отказаться при повышенном давлении, заболевании кожных покровов, онкологии, нарушении в работе нервной системы, беременности и повышенной температуре.
  • После похода в парилку обливаться ледяной водой или прыгать в сугроб можно только закаленным, здоровым людям. В противном случае существует риск сердечного приступа.
  • Баня, алкоголь, тяжелая еда и физические нагрузки несовместимы. После процедур от алкогольных напитков тоже лучше воздержаться, пишут РИА «Новости»
  • До процедуры после еды должно пройти не менее полутора часов. Натощак париться тоже не следует. После посещения бани стоит отказаться от еды примерно на час.
  • Между походами в парилку можно перекусить фруктом.
  • Крепкий чай и кофе в бане приведут к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Лучше пить воду.

Баня может избавить от похмелья, ускорив обмен веществ и усилив кожное дыхание, передает телеканал 360. таким образом человек может избавится от отеков и обезвоживания, но высокие температуры могут вызвать серьезные проблемы с сердцем. Лучше справится с похмельем поможет обычная вода.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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