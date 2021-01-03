03 января 2021

Инстасамка показала себя после пластики. Видео

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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Блогер легла под нож хирурга ради красивой груди Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогер из Тюмени Инстасамка (Дарья Затеева) сделала операцию по увеличению груди. Она поделилась первыми впечатлениями после пластики.

«Короче мне все сделали. Это жесть. Я проснулась, а у меня просто такие большие сиськи», — поделилась она своими первыми впечатлениями в сторис в Instagram. Сейчас Инстасамка уже дома. Восстановиться после хирургического вмешательства ей помогает молодой человек.

Ранее блогер и визажист Гоар Аветисян также сделала себе пластику. Она убрала «висячий живот» и подтянула грудь, пишет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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