Блогер из Тюмени Инстасамка (Дарья Затеева) сделала операцию по увеличению груди. Она поделилась первыми впечатлениями после пластики.
«Короче мне все сделали. Это жесть. Я проснулась, а у меня просто такие большие сиськи», — поделилась она своими первыми впечатлениями в сторис в Instagram. Сейчас Инстасамка уже дома. Восстановиться после хирургического вмешательства ей помогает молодой человек.
Ранее блогер и визажист Гоар Аветисян также сделала себе пластику. Она убрала «висячий живот» и подтянула грудь, пишет «Пятый канал».
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