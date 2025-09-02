Max заработал без проблем и за границей

Отечественный мессенджер Max, который только недавно был официально запущен в России, стабильно и без перебоев работает в Китае. На это обратила внимание журналист URA.RU Екатерина Лазарева, находящаяся в настоящее время в Пекине.
«Нам сделали тут [в Китае] Wi-Fi. Telegram не грузит. Но Max — почти за милую душу», — обратила внимание корреспондент агентства. При этом китайский интернет-фильтр по-прежнему блокирует Telegram и другие популярные приложения.
Мессенджер Max был запущен компанией VK в марте 2025 года и с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Платформа поддерживает обмен сообщениями, звонки и передачу файлов, а также интеграцию с Госуслугами. Ранее в Max появились официальные каналы губернаторов и других официальных лиц. URA.RU также имеет официальный канал в Maax.
