09 января 2021

В России начал действовать новый штраф для автомобилистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, погода, небо, штормовое предупреждение, облако, магистраль, непогода, путепровод, дорога
За неоплату проезда по платным дорогам начнут штрафовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые штрафные санкции для автомобилистов. Согласно документу, с водителей, не оплативших проезд по платным дорогам, будет взиматься штраф в размере от 1500 до 5000 рублей.

«За неоплату проезда по таким дорогам на легковом автомобиле будет взиматься штраф в размере 1500 руб., а на грузовом транспорте и автобусе — в размере 5000 руб.», — сообщает РБК. При этом, штрафные санкции распространяются и на платные дороги с безбарьерной системой проезда, которая ранее позволяла водителям избегать пунктов оплаты.

Согласно документу, на оплату водителю отводится пять дней с момента проезда по платной дороге. По истечении этого времени ему будет выписан штраф. Однако, если проезд будет оплачен в течение 20 дней, то штраф аннулируется. Оплата штрафа не освобождает водителя от оплаты самого проезда по платной дороге.

Штраф за проезд по платным дорогам стал одним из многих изменений, вводимых в этом году. Помимо него автомобилистов ждут санкции за использование шин не по сезону, а также изменения в критериях оценок для автошкол.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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