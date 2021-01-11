Денис Мацуев рассказал о проблемах в начале карьеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный пианист Денис Мацуев заступился за девятилетнего скрипача из Челябинска, на игру которого пожаловались соседи. Он рассказал, что сам сталкивался с этим в начале карьеры.

«Я думаю, что такие проблемы были у всех музыкантов — и именитых, и начинающих. Никогда не забуду случай из своей жизни: у нас появилась первая квартира в Москве, куда я сразу завез свой рояльчик, — рассказал Мацуев изданию „Газета.ру“. — Сыграл два аккорда, и через минуту раздался звонок в дверь. Я ответил, мол, пианист, выиграл в конкурсе, приходите на мои концерты. Сосед сказал, что дело не в концерте, просто от моих звуков у них попугай с жердочки падает. Потом мы помирились, они ходили на все мои концерты».

Пианист пожелал найти компромисс между семьей одаренного ребенка и его соседями. Денис Мацуев является одним из организаторов музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет…», который проводится в Челябинской области. Он часто бывает в Челябинске и дает концерты, в том числе благотворительные.

Административное дело на семью 9-летнего мальчика, который занимается по вечерам игрой на скрипке, направлено в суд. За увлечение ребенка, на которое пожаловались соседи многоквартирного дома, семье могут назначить штраф в размере до пяти тысяч рублей.