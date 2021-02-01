В Магнитогорске выбрали наказание участникам акции за Навального

В Магнитогорске на несанкционированной акции 31 января задержали 44 человека Фото: Илья Московец © URA.RU

Семь из 44 задержанных участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 31 января в Магнитогорске приговорены к штрафам и исправительным работам. Такие решения принял Правобережный районный суд за два последних дня.

«Семь задержанных признаны виновными в административном правонарушении по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ („Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования“). Пятерым из них назначено наказание в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей. Еще двое приговорены к обязательным работам на срок 20 и 30 часов», — пояснили URA.RU в суде.

По итогам несогласованной акции 23 января в Магнитогорске также рассмотрели семь административных дел. Пять горожан были оштрафованы на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ — за неисполнение требований сотрудников полиции. Еще двух магнитогорцев оштрафовали на 20 тысяч рублей за размещение 21 января в telegram-каналах информации о предстоящем митинге. Правоохранители сочли это организацией несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Всего в Челябинской области 31 января задержали 127 челябинцев и 44 магнитогорца; 23 января — 39 челябинцев и пять магнитогорцев. По оценкам силовиков и органов власти, в минувшее воскресенье на улицы вышли порядка 1,6 тысячи участников, неделей раньше — от 1,5 тысячи до 3,3 тысячи человек. По итогам акции 31 января возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения).

Поводом для несанкционированных протестов стал арест Навального за нарушение условий испытательного срока после условного приговора от 2015 года по делу «Ив Роше». Сейчас в Москве суд рассматривает ходатайство ФСИН о замене ему условного наказания реальным — 3,5 года в колонии общего режима.