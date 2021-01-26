В Челябинской области штрафуют участников акций за Навального

В Магнитогорске и Челябинске до суда дошли дела 14 задержанных Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Участников и организаторов несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января в Магнитогорске, оштрафовали на суммы от 10 до 20 тыс. рублей. Соответствующие решения вынес Правобережный суд второго по величине города Челябинской области, рассмотрев семь административных дел.

«Участники несанкционированного пикетирования, порядок проведения которого не был согласован с органами местного самоуправления …не выполнили законные требования сотрудников органов внутренних дел, высказанные с помощью громкоговорителя, прекратить участие в незаконном мероприятии. Вину в совершенном правонарушении они признали», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. В результате пяти участникам акции назначен штраф в размере 10 тыс. рублей, предусмотренный ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ.

Кроме того, два магнитогорца оштрафованы на 20 тыс. рублей за размещение 21 января в telegram-каналах информации о предстоящем митинге. Суд согласился с доводами силовиков, что эти действия подпадают под действие ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ — организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. Оштрафованные вину не признали.

В Челябинске по итогам субботнего шествия и митинга — самых масштабных за все время — было заведено и рассмотрено судом семь административных дел. Шесть человек по итогам их рассмотрения арестованы на срок от 7 до 13 суток: за организацию и проведение несанкционированного публичного мероприятия, неповиновение полиции и создание помех транспорту. Еще один горожанин оштрафован на 1 тыс. рублей.

Всего 23 января на улицы Челябинска и Магнитогорска вышли, по разным оценкам, от 1300 до 3,3 тыс. человек. Акции в поддержку Навального его сторонники намерены также провести 31 января. Силовики уже получили соответствующие установки.