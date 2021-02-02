Экс-мэра челябинского города вернули во власть из другой области

Павел Казаков вернулся в мэрию Верхнего Уфалея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава Верхнего Уфалея (Челябинская область) Павел Казаков вернулся в администрацию родного города в качестве вице-мэра. Эту информацию подтвердил URA.RU он сам.

«Я буду курировать достаточно широкий круг вопросов, связанных с городским хозяйством», — пояснил Казаков URA.RU. Более расширенный комментарий он пообещал дать позднее.

Должность главы администрации Верхнего Уфалея Казаков покинул в 2015 году. Спустя некоторое время он получил предложение стать вице-мэром свердловского города Полевской, где успешно занимался модернизацией сферы ЖКХ.

Спустя пять власть в Верхнем Уфалее вновь поменялась. Новым главой был единогласно избран Сергей Тарасов. При Казакове он работал замглавы города, после чего также перебрался в Свердловскую область, сто лишь разницей, что работал в бизнес-структурах.

Верхний Уфалей считается одним из самых проблемных челябинских городов, с предельно изношенной коммунальной сферой и высоким уровнем безработицы. После остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель», когда лишились рабочих мест сразу 2 тысячи человек, муниципалитету удалось присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Налоговые льготы привлекли ряд инвесторов, но радикально ситуацию это пока не изменило.