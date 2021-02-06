Bloomberg назвал «Спутник V» главным научным прорывом России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 февраля, — 428-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 344-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 106 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,4 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,4 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,9 млн).

Вакцина и лекарство

Российская вакцина «Спутник V» является одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР, заявили иностранные журналисты. В настоящее время 19 стран одобрили российскую вакцину для использования. При этом в США уверены, связанные с российскими властями СМИ ведут информационную кампанию против препаратов, разработанных американскими компаниями Pfizer и Moderna.

Прививку от коронавирусной инфекции всем желающим в России поставят до начала лета нынешнего года. В остальных странах вакцинация завершится только осенью. При этом аллергикам не рекомендуется ставить вакцину «Спутник V» при обострении иммунной реакции.

Коронавирус в России и в мире

За первую неделю февраля в РФ снизилось число случаев COVID-19. Однако новая вспышка коронавируса в России может произойти уже в апреле. При этом, вирусолог Сергей Нетесов считает, что причиной третьей волны может стать распространение в стране новых штаммов: британского, южноафриканского и бразильского.

Власти Греции продлили до 22 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус, ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Также туристам будет необходимо пройти семидневный карантин.

Один из крупнейших карнавалов в мире, который традиционно проходит в Венеции в феврале, впервые в истории проведут онлайн на фоне пандемии коронавируса. В этом году году из-за пандемии отменены все шествия и традиционный «полет ангелов» с колокольни на площади Святого Марка.

Что говорят врачи и ученые

В редких случаях человек может получить несколько мутаций коронавирусной инфекции, заявил вирусолог Александр Бутенко. Он подчеркнул, что пока неизвестно, как соседство разных штаммов повлияет на организм человека. Однако, по словам британского фармаколога, затруднения с речью, дыханием и передвижением могут оказаться тревожным сигналом, при котором срочно стоит обратиться к врачам.

К новым мутациям коронавируса привело переливание плазмы с антителами больному с онкологией. Медики считают, что при слабом иммунитете надо с осторожностью применять антитела для лечения COVID-19

Ученые из медицинской школы университета Никосии выяснили, что главными факторами распространения коронавируса являются ветер, температура и влажность воздуха. Учитывая полученные данные, они заявили о необходимости пересмотра требований к безопасной дистанции.