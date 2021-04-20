Вкладчикам закрывшегося банка «Нейва» назвали дату возврата денег

Вкладчикам банка «Нейва» пообещали вернуть деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отзывы лицензий у банков

Вкладчикам банка «Нейва», у которого Центробанк отозвал лицензию, начнут возвращать деньги 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По оценкам госструктуры, полностью возместить вклады за счет выплат Фонда обязательного страхования вкладов смогут 97% вкладчиков «Нейвы».

«Агентство планирует начать выплаты страхового возмещения вкладчикам банка „НЕЙВА“ с 26 апреля. Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не более максимального размера страхового возмещения», — рассказали в пресс-службе АСВ. Общая сумма выплат составит около 5,7 млрд рублей.

Деньги клиентам «Нейвы» будут выплачивать минимум в течение года. Заниматься этим будет АСВ через банки-агенты. Их объявят 22 апреля. «Для получения страхового возмещения вкладчику будет достаточно представить в банк-агент только паспорт и заполнить заявление», — уточнили в АСВ.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы «Нейвы», на защиту точек выезжала Росгвардия. Председатель правления банка Константин Левушкин связал отзыв лицензии у его структуры с новыми санкциями США против РФ.