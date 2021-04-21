21 апреля 2021

Кардиолог развеял популярный миф о проблемах с сердцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, сон, кот, котенок
Сон на любом боку безопасен для сердца, рассказал Герман Гандельман Фото:

Привычка спать на левом боку, вопреки расхожему мнению, не может навредить сердцу. С таким заявлением выступил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.

«На левом боку спать не опасно. Сердце находится за каркасом из ребер. Есть жесткая коробка, которая защищает сердце», — сказал Гандельман в эфире шоу «Здорово жить». Врач отметил, что спать нужно в наиболее привычной позе.

Небезопасным может быть сон на животе, сказал невролог Евгений Соков. «Из-за необходимости поворачивать голову набок, страдают обеспечивающие кровообращение мозга артерии и вены шеи», — цитирует Сокова «Российская газета». Также сон на животе приводит к отекам, добавил врач.

Ранее теледоктор Александр Мясников назвал гаджеты, курение, алкоголь и перекусы привычками, мешающими выспаться, передает телеканал 360. Также врач советует не смотреть на часы при ночном пробуждении, чтобы не спровоцировать бессонницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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