Кардиолог развеял популярный миф о проблемах с сердцем

Привычка спать на левом боку, вопреки расхожему мнению, не может навредить сердцу. С таким заявлением выступил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
«На левом боку спать не опасно. Сердце находится за каркасом из ребер. Есть жесткая коробка, которая защищает сердце», — сказал Гандельман в эфире шоу «Здорово жить». Врач отметил, что спать нужно в наиболее привычной позе.
Небезопасным может быть сон на животе, сказал невролог Евгений Соков. «Из-за необходимости поворачивать голову набок, страдают обеспечивающие кровообращение мозга артерии и вены шеи», — цитирует Сокова «Российская газета». Также сон на животе приводит к отекам, добавил врач.
Ранее теледоктор Александр Мясников назвал гаджеты, курение, алкоголь и перекусы привычками, мешающими выспаться, передает телеканал 360. Также врач советует не смотреть на часы при ночном пробуждении, чтобы не спровоцировать бессонницу.
Подписывайтесь на URA.RU в