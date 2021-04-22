Компания семьи Дубровских банкротит фирму в Магнитогорске

Борис Дубровский подал повторное заявление в арбитражный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПО «Монтажник», которое контролируется семьей челябинского экс-губернатора, подало иск о банкротстве компании «Строительно-монтажное предприятие «Железнодорожная автоматика и телемеханика» из Магнитогорска. Согласно базе данных арбитражного суда, соответствующее заявление было подано 20 апреля.

«20 апреля было подано заявление о признании должника банкротом, а также заявление об установлении требований кредиторов», — указано в базе данных суда. В данный момент заявления к производству не приняты, судебные заседания не назначены.

9 апреля арбитражный суд региона вернул аналогичное заявление ПО «Монтажник» для устранения замечаний. В прежнем документе была указана представитель по доверенности, которая не имела полномочий для его подписания.

ПО «Монтажник» выкуплено семьей Дубровского в феврале 2018 года. Само предприятие сейчас находится в стадии банкротства. Общая сумма долгов перед кредиторами составляет порядка двух миллиардов рублей. 15 апреля состоялось первое собрание кредиторов, которые проголосовали за переход к конкурсному производству, что предполагает распродажу имущества для покрытия долгов.