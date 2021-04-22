Экономист предрек подорожание доллара до 100 рублей

Стоимость доллара может вырасти в России на треть в ближайшие несколько лет. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Скачок аналитик связал с инфляцией, а также политической и экономической нестабильностью России.
Скачок доллара на треть от текущей его цены возможен в ближайшие несколько лет, приводит слова Голубовского портал NEWS.ru. «Поскольку ситуация в стране и вокруг нее меняться не будет в ближайшие годы, этот процесс [падение рубля] продолжится», — рассказал Голубовский. Эксперт отметил, что Россия сейчас находится в такой ситуации, что покрыть бюджетные расходы правительство сможет только через девальвацию рубля. «Чем дешевле рубль, тем больше вы соберете с „Норникеля“, „Роснефти“, „Газпрома“ и так далее в качестве налоговой выручки», — добавил он.
По словам эксперта, в этом году курс доллара может подняться до 80—85 рублей. Ранее финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил, что США намерены добиться того, чтобы американская национальная валюта достигла 125 рублей.