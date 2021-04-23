В окружении Зеленского ответили на идею съездить к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет быть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.
«Не может (президент Украины Зеленский, — прим. ред.) во время войны ехать в столицу (России, — прим. ред.) и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора», — сказал он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Кроме того Резникову кажется, что это немного странное предложение со стороны президента России, информируют
Москва готова принять Зеленского с официальным визитом, если тот настроен на восстановление российско-украинских отношений. Об этом 22 апреля заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что по вопросу Донбасса украинскому главе нужно сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже ехать в Москву.
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