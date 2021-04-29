В Чехии прошла волна антироссийских митингов

В Праге и других чешских городах митинги против «пророссийски» настроенного президента страны Милоша Земана. Как сообщает полиция Чехии, только в столице акция собрала около 10 тысяч человек.
«Президент Земан вместо поддержки собственного государства повторяет те же сказки, что и пророссийские дезинформационные серверы и российская пропаганда. Нахождение Земана на посту президента является угрозой для безопасности нашей республики», — цитирует РИА «Новости» выступление лидера оппозиционного движения «Миллион моментов за демократию» (ММД) Бенжамина Ролла на открытии митинга.
Многие участники акций протеста держали плакаты с лозунгами против Земана и против России, продолжает агентство. Президенту вменяется в вину, что он в своем обращении привел закрытую информацию по поводу взрыва склада боеприпасов во Врбетице, которая сыграла в пользу России. В диверсии обвинили российские спецслужбы, однако Земан в телеобращении отметил, что твердых доказательств этого нет.
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