29 апреля 2021

В Чехии прошла волна антироссийских митингов

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит президента Чехии Милоша Земана на УЗГА. Екатеринбург, земан милош
Чешская оппозиция обвинила президента Милоша Земана в «пророссийских» настроениях. Фото:

В Праге и других чешских городах митинги против «пророссийски» настроенного президента страны Милоша Земана. Как сообщает полиция Чехии, только в столице акция собрала около 10 тысяч человек.

«Президент Земан вместо поддержки собственного государства повторяет те же сказки, что и пророссийские дезинформационные серверы и российская пропаганда. Нахождение Земана на посту президента является угрозой для безопасности нашей республики», — цитирует РИА «Новости» выступление лидера оппозиционного движения «Миллион моментов за демократию» (ММД) Бенжамина Ролла на открытии митинга.

Многие участники акций протеста держали плакаты с лозунгами против Земана и против России, продолжает агентство. Президенту вменяется в вину, что он в своем обращении привел закрытую информацию по поводу взрыва склада боеприпасов во Врбетице, которая сыграла в пользу России. В диверсии обвинили российские спецслужбы, однако Земан в телеобращении отметил, что твердых доказательств этого нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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