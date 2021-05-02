Глава ДНР дал сигнал властям Украины по будущему Донбасса

Ситуация в Донбассе может вновь обостриться, считает Денис Пушилин Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Власти непризнанной ДНР готовы провести мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев, в свою очередь, не выходит на связь с руководством республики. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Мы готовы говорить, готовы к диалогу, к мирному урегулированию конфликта. Мы об этом заявили публично», — цитирует РИА «Новости» Пушилина. По словам главы ДНР, жители непризнанной республики тоже заинтересованы в разрешении конфликта.

В регионе возрастает риск эскалации конфликта, подчеркивает Пушилин. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский и его помощники пока не связывались с властями республики несмотря на предложение сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским для обсуждения отношений между странами. Кремль отмечал, что для переговоров нужны конкретные предложения со стороны Киева, передает агентство Nation News. Администрация президента Украины не подтвердила возможность организации переговоров, добавлял Песков.