Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским Фото:

Президент России Владимир Путин готов провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения отношений государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин готов сесть и поговорить с Зеленским», — цитирует РИА «Новости» Пескова. Он отметил, что Путин планирует обсудить вопросы двусторонних отношений между РФ и Украиной.

Песков добавил, что администрация Зеленского еще не подтвердила возможность организации встречи президентов. При этом напряжение между РФ и Украиной нарастает, добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин был бы рад встретиться с Зеленским в Москве. Эксперты считают, что встреча президентов должна произойти в Крыму, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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