Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения отношений государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин готов сесть и поговорить с Зеленским», — цитирует РИА «Новости» Пескова. Он отметил, что Путин планирует обсудить вопросы двусторонних отношений между РФ и Украиной.
Песков добавил, что администрация Зеленского еще не подтвердила возможность организации встречи президентов. При этом напряжение между РФ и Украиной нарастает, добавил Песков.
Ранее Песков заявил, что Путин был бы рад встретиться с Зеленским в Москве. Эксперты считают, что встреча президентов должна произойти в Крыму, передает «Национальная служба новостей».
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