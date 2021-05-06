06 мая 2021

«Сбер» назвал, для кого из россиян ставка по ипотеке не повысится

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, клиент, сбер
Ставка по ипотеке повысится только для тех клиентов, кто еще не успел оформить заявку Фото:

Процентная ставка по ипотеке в «Сбербанке» останется прежней для клиентов, которые уже получили одобрение по своей заявке. Об этом сообщили в колл-центре банка.

«Для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения», — пишет RT со ссылкой на колл-центр «Сбера». Уточняется, что заемщику дается 90 дней, чтобы воспользоваться одобрением по прежней ставке.

Ранее говорилось о том, что финансовая организация с 7 мая увеличит процентную ставку по ипотеке. На покупку жилья в новостройках она вырастет до 8%, на приобретение «вторички» — до 8,1%, уточняет телеканал 360. Одновременно с этим банк повысил ставки по некоторым вкладам, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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