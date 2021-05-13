Леса полыхают близ Рефтинского уже несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территория вблизи поселка Рефтинский является одним из сильнейших очагов лесных пожаров в Свердловской области, поэтому туда отправился штаб лесной охраны. Об этом URA.RU сообщил источник в лесоавиаохране Свердловской области.

«На территорию между Асбестом, Рефтинским поселком и Сухим Логом, переместился штаб лесной охраны», — рассказал инсайдер агентства. Ситуация продолжается уже несколько дней.

Источник в департаменте лесного хозяйства рассказал URA.RU, что руководство прямо сейчас находится на пожаре. Поэтому на момент публикации агентству не удалось получить комментарий.

Территория распространения пожара заметна на карте сервиса «Яндекс». Дым затянул поселок, частично распространился в расположенном поблизости городе Асбесте. Местные жители пишут в социальных сетях, что они задыхаются от дыма. По их мнению, пожар не локализуется, поскольку за последние несколько дней пожарных никто не видел. Для контроля ситуации за очагами возгорания пожарные используют вертолеты.

Поселок Рефтинский находится в 98 км от Екатеринбурга. По данным сервиса «Яндекс. Погода», ветер в Рефтинском направлен в противоположную сторону от Екатеринбурга. Это значит, что распространения возгорания в сторону мегаполиса не ожидается.

Видео: сообщество «Подслушано Рефтинский» в соцсети «ВКонтакте»