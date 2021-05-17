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Губернатор Моор покинул Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в снт Солнышко
В природных пожарах в Тюменской области сгорели уже десятки домов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор вылетел в Ярковский и Вагайский районы, где бушуют природные пожары. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Глава региона проведет в муниципалитетах совещание по ликвидации стихийного бедствия.

«Губернатор совершит облет территорий, в которых сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В деревне Лаймы пройдет совещание по ликвидации действующих в Ярковском и Вагайском районах лесных и ландшафтных пожаров», — рассказали в оперштабе.

Ранее URA.RU писало, что из-за крупного лесного пожара в Тюменском районе прошли несколько эвакуаций. Помимо соцучреждений людей вывозили из больниц — «Градостроителя» и областной психиатрической больницы. Также в безопасные места переправили жителей поселка Винзили, деревень Железный Перебор и Пышминка. От огня не смогли спасти десятки частных домов, однако жертв среди населения нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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