Губернатор Моор покинул Тюмень

В природных пожарах в Тюменской области сгорели уже десятки домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вылетел в Ярковский и Вагайский районы, где бушуют природные пожары. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Глава региона проведет в муниципалитетах совещание по ликвидации стихийного бедствия.

«Губернатор совершит облет территорий, в которых сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В деревне Лаймы пройдет совещание по ликвидации действующих в Ярковском и Вагайском районах лесных и ландшафтных пожаров», — рассказали в оперштабе.

Ранее URA.RU писало, что из-за крупного лесного пожара в Тюменском районе прошли несколько эвакуаций. Помимо соцучреждений людей вывозили из больниц — «Градостроителя» и областной психиатрической больницы. Также в безопасные места переправили жителей поселка Винзили, деревень Железный Перебор и Пышминка. От огня не смогли спасти десятки частных домов, однако жертв среди населения нет.