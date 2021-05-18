Спасатель дал четыре совета, как ребенку выжить во время пожара

При пожаре необходимо как можно быстрее покинуть квартиру Фото: Илья Московец © URA.RU

Чтобы уберечь ребенка от пожара, прежде всего, необходимо проводить профилактическую работу. Об этом URA.RU рассказал бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина.

«Пожар легче предотвратить, чем потушить. Важно объяснять детям, что это опасно, что жизнь дается один раз», — сказал Ластовина. Он отметил, что сейчас мало социальной рекламы, поэтому дома и в школе необходимо говорить об опасности огня чаще.

Второй совет, который дал спасатель, — в случае пожара выбежать на лестничную клетку и закрыть за собой дверь. Если нет такой возможности, есть другой вариант — закрыться на балконе и звать на помощь. «Квартиры, как правило, не очень большие. Есть считаные минуты, чтобы выскочить на улицу», — объяснил бывший сотрудник МЧС. Четвертый способ — это выпрыгнуть в окно, но это очень опасно. «Выше первого этажа, как правило, шансов очень мало на спасение», — отметил собеседник агентства.

В ГУ МЧС России был отправлен официальный запрос. В ведомстве рекомендовали изучить информацию по обеспечению детской безопасности и рекомендации по действиям при пожаре на сайте МЧС самостоятельно.