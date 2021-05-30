«Почта России» превратится в крупный холдинг

Стратегия развития компании находится на рассмотрении совета директоров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Почта России» перейдет к формату холдинга. Это позволит повысить эффективность управления. Актуализированная стратегия развития компании на 2020—2030 годы находится на рассмотрении совета директоров. Об этом заявил гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

«Стратегия описывает перспективный продуктовый портфель: куда мы идем в части логистики, финансового бизнеса и т. д. Там же есть и вторая часть — как мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и гибкости», — заявил Акимов РБК.

В качестве примеров он привел крупные европейские холдинги Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post. Предполагается, что у «Почты России» будет больше десяти «дочек». По мнению Акимова, переход к холдинговой модели позволит дать новую ответственность менеджменту, возможность «дочкам» получать партнеров, самостоятельно привлекать финансирование и быстро генерировать продукты.

Ранее сообщалось, что «Почта России» займется доставкой отечественного вина. В случае полной легализации онлайн-торговли вином оборот компании к 2025 году может достигнуть 100 миллиардов рублей, пишет телеканал 360.