Минстрою предложили заняться похоронной реформой в России

Развитием похоронной отросли должен заняться Минстрой, а организация похорон должна быть в ведении губернаторов. С таким предложением выступил президент Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК), руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.
«Минстрой в 2014 году был определен ответственным министерством за реформу похоронной отрасли, но изменения в положение о министерстве так и не были внесены. Поэтому сегодня на федеральном уровне нет ведомства, которое бы целенаправленно занималось реформированием этой отрасли», — сказал Кодыш в интервью «Российской газете». С такой инициативой в СПОК обратились к президенту РФ Владимиру Путину.
Пока организацией похоронного дела занимаются муниципалитеты, но им не удается контролировать эту сферу, считает президент СПОК. По его словам, нет федерального реестра существующих захоронений, а 20-30% могил на кладбищах являются бесхозными. Участки, которые часто отводят для новых кладбищ, часто не подходят. Также Кодыш обратил внимание на незаконное предпринимательство и недобросовестную конкуренцию «черных» агентов. Из-за этого стоимость услуг повышается без улучшения качества.
В начале июня Минстрой предложил закрепить за собой регулирование похоронного дела в России. В проекте соответствующего постановления правительства отмечается, что дополнительных денег из бюджета это не потребует.
Ранее в РПЦ раскритиковали строительство крематориев и призвали хоронить умерших в земле. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал придерживаться религиозных традиций христиан, пишет «Национальная служба новостей».
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