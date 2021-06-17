Пермский экс-министр, которым занималось ФСБ, стал членом ЕР

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов вновь стал членом «Единой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Единая Россия» восстановила членство в партии бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. В отношении Огородова региональное УФСБ возбуждало уголовное дело, которое было прекращено, а экс-министр получил компенсацию за незаконное уголовное преследование.

«Огородов снова станет членом „Единой России“. Заявление о восстановление членства рассмотрят в ближайшее время или уже рассмотрели», — рассказал URA.RU инсайдер. Огородов в беседе с агентством данную информацию не подтвердил, пояснив, что заявление на восстановление членства в партии не писал, как не писал и заявление о приостановлении этого членства.

В беседе с корреспондентом URA.RU секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев пояснил, что нахождение Огородова в партии восстановлено в июне 2021 года. Он уточнил, что членство в партии приостанавливается в случае возбуждения уголовного дела. Если же человека не признают виновным, то запускается обратная процедура.

В 2017 году сотрудники ФСБ пришли с обыском в минсельхоз. Огородова подозревали в растрате 207 млн рублей при выделении средств «Пермскому свинокомплексу». Уголовное дело было прекращено, а за Огородовым было признано право на реабилитацию. В декабре 2018 года экс-министр отсудил 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, хотя заявлял иск на 10 млн рублей.