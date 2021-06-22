Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) свердловского бизнесмена Андрея Козицына, входящий в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), помог властям Челябинской области снести 12 незаконных промышленных объектов на улице Автодорожной в Челябинске. Речь идет о мини-заводах, занимавшихся плавкой металла. На деятельность предприятий постоянно жаловались горожане, сообщил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков.
«На протяжении многих лет велась борьба с незаконными объектами, которые занимались приемом, плавкой лома, сжиганием разного рода отходов. Предприятия неоднократно штрафовались и ликвидировались, но на их месте появлялись новые объекты», — пояснил Безруков. По словам замминистра, до конца месяца на Автодорожной не останется ни одного незаконного объекта.
«Эти заводики дымили, загрязняли воздух, горели. А претензии высказывали ЧЦЗ, так как заводики располагались рядом. ЧЦЗ это надоело, и руководство решило помочь властям», — рассказал URA.RU источник в правительстве. Безруков подтвердил, что эта акция была согласована с руководством УГМК в Екатеринбурге.
Инсайдер URA.RU в силовых структурах рассказал, что снесенные предприятия принадлежали представителям криминального бизнеса. Проверкой работы таких заводов занимались Росприроднадзор, минэкологии области и ФСБ. Летом 2018 года на предприятиях прошли обыски, но свою деятельность мини-заводы не прекратили.
Ранее URA.RU сообщало, что владельцы УГМК Андрей Козицын и Искандер Махмудов делят бизнес-активы. ЧЦЗ останется в структурах, которых принадлежат Козицыну.
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