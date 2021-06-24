Сегодня, 25 июня, — 567-й день с момента обнаружения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань и 471-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 179,9 млн случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 162 364 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составило 3,9 млн. Излечилось 165,7 млн человек.
Первое место по числу заболевших занимают США — 34,4 млн. Второе место заняла Индия — 30 млн, на третьем месте — Бразилия с 18 млн больных.
Вакцина и лекарство
Ученые назвали вакцину от коронавируса, которая подходит детям. По словам разработчиков, вакцина «КовиВак» получилась «довольно легкая» и рассчитана на все категории россиян, включая детей. Об этом заявил директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Вакцины РФ от коронавируса защищают от всех штаммов, потому что рассчитаны не на конкретный штамм, а на фрагмент вируса, общий для всех видов COVID-19. Об этом URA.RU рассказал руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов.
Коронавирус в России
Жителям России, не сделавшим прививку от коронавируса, разрешат прийти на голосование на выборах в Госдуму. Лишать их права голосовать из-за отсутствия прививки незаконно, URA.RU заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Колюшин.
Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами предусмотрена возможность отстранения от работы сотрудников без прививки, заявили в Роструде. Уточняется, что вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.
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