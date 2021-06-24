24 июня 2021

Последние новости коронавируса. Ученые назвали вакцину для детей, непривитых пустят на выборы

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
В МИД Доминиканы заявил о готовности страны закупить российскую вакцину «Спутник V» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 июня, — 567-й день с момента обнаружения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань и 471-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано 179,9 млн случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 162 364 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составило 3,9 млн. Излечилось 165,7 млн человек.

Первое место по числу заболевших занимают США — 34,4 млн. Второе место заняла Индия — 30 млн, на третьем месте — Бразилия с 18 млн больных.

Вакцина и лекарство

Ученые назвали вакцину от коронавируса, которая подходит детям. По словам разработчиков, вакцина «КовиВак» получилась «довольно легкая» и рассчитана на все категории россиян, включая детей. Об этом заявил директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Вакцины РФ от коронавируса защищают от всех штаммов, потому что рассчитаны не на конкретный штамм, а на фрагмент вируса, общий для всех видов COVID-19. Об этом URA.RU рассказал руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов.

Коронавирус в России

Жителям России, не сделавшим прививку от коронавируса, разрешат прийти на голосование на выборах в Госдуму. Лишать их права голосовать из-за отсутствия прививки незаконно, URA.RU заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Колюшин.

Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами предусмотрена возможность отстранения от работы сотрудников без прививки, заявили в Роструде. Уточняется, что вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

Коронавирус в мире

Япония отправит на безвозмездной основе по 1 млн доз вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca Индонезии, Малайзии, Таиланду и Филиппинам. Об этом заявил в пятницу японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Власти Чили подтвердили первый в стране случай заражения штаммом «Дельта» коронавирусной инфекции нового типа. Инфицирование подтверждено у пациентки 43 лет, прибывшей накануне из США, уточнил министр здравоохранения страны Энрике Парис.

Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Переговоры о поставках вакцины вел доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг, сообщил РИА Новости замглавы доминиканского МИД Хосе Хулио Гомес.

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