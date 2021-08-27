В Госдуме предложили отмечать новый праздник

Депутат Государственной Думы от Омской области Олег Смолин предложил установить памятную дату России «День Сибири». Об этом сообщается из законопроекта, опубликованного на информационном ресурсе Госдумы.
Традиция возникла в 1882 году, когда праздновалась победа над Сибирским ханством и вхождение Сибири в состав России. Также в документе подчеркивается, что роль региона в истории России трудно переоценить. Сейчас в Сибири добывается большая часть полезных природных ископаемых, а также в ней расположены многие научные и культурные центры страны.
Жителями региона фактически праздник отмечается. Однако авторы законопроекта полагают, что День Сибири должен отмечаться не только в регионе, но и в целом в Российской Федерации.
Ранее глава государства Владимир Путин поддержал предложение празднования Дня отца. Президент отметил, что мужское начало — основа семьи.
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