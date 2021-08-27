В Госдуме предложили отмечать новый праздник

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Праздничный фейерверк на День Победы. Екатеринбург, салют, праздник, фейерверк
Депутат Олег Смолин хочет ввести в России День Сибири Фото:

Депутат Государственной Думы от Омской области Олег Смолин предложил установить памятную дату России «День Сибири». Об этом сообщается из законопроекта, опубликованного на информационном ресурсе Госдумы.

Традиция возникла в 1882 году, когда праздновалась победа над Сибирским ханством и вхождение Сибири в состав России. Также в документе подчеркивается, что роль региона в истории России трудно переоценить. Сейчас в Сибири добывается большая часть полезных природных ископаемых, а также в ней расположены многие научные и культурные центры страны.

Жителями региона фактически праздник отмечается. Однако авторы законопроекта полагают, что День Сибири должен отмечаться не только в регионе, но и в целом в Российской Федерации.

Ранее глава государства Владимир Путин поддержал предложение празднования Дня отца. Президент отметил, что мужское начало — основа семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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