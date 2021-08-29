Власти Перми ограничили посещение пляжей и кальянных

В Перми несовершеннолетним запретили находиться на пляжах без родителей в ночное время Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми власти ввели ограничения на посещение общественных мест несовершеннолетними. Им запрещено посещать кальянные, а также находиться в ночное время на пляжах без сопровождения родителей. Об этом говорится в постановлении, подписанным главой города Алексеем Демкиным. Документ размещен на сайте мэрии.

«Внести в перечень мест, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, утвержденный постановлением администрации города Перми […] следующие изменения: пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: „кальянные“», — сказано в документе.

Кроме этого, лицам, не достигшим 16-летия, нельзя находиться у водоемов, пляжей, берегов рек, набережных и мостов без сопровождения родителей либо законных представителей. Ограничение на посещение указанных мест вводится в ночное время (с 23-х до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября включительно, и с 22-х до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля включительно).