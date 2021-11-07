СМИ: задержанный в Екатеринбурге шаман приехал из Бурятии

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Лыжня России 2018 добавочка от Гусельникова , бубен, шаман
У шамана есть справка из психиатрической больницы Фото:

Задержанный в Екатеринбурге шаман оказался не Александром Габышевым из Якутии. По данным источников «Вечерних ведомостей», его зовут Дылык Хан и он приехал из Улан-Удэ.

«Информация о задержании шамана Александра Габышева, по данным наших источников, оказалась ошибочной. Задержали некоего шамана Дылык Хана из Улан-Удэ, у него также есть справка из психиатрической больницы», — сообщает telegram-канал газеты.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге задержали уроженца Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом. Отмечалось, что мужчину уже отправили в психиатрическую клинику, дополняет «Царьград». Габышев стал известен тем, что в марте 2019 он пешком пытался дойти до Москвы к президенту России Владимиру Путину. Тогда он был задержан, и позже медицинские работники признали его невменяемым, уточняет деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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