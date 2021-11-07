Шедшего к Путину якутского шамана задержали в Екатеринбурге

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Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Александра Габышева задержали и поместили в психиатрическую больницу Фото:

Уроженца Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом, задержали в Екатеринбурге. В настоящее время мужчина отправлен в психиатрическую клинику.

«Его [Габышева] задержали в Свердловской области», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в настоящее время Габышев помещен в психиатрическую больницу. В пресс-группе МВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU не подтвердили данную информацию, в региональном главке попросили перезвонить позже.

Шаман из Якутии Александр Габышев получил известность в марте 2019 года после своей попытки пешком дойти до Москвы к президенту России Владимиру Путину. Тогда он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области и позже помещен в психиатрический диспансер. Врачи признали его невменяемым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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