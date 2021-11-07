Шедшего к Путину якутского шамана задержали в Екатеринбурге

Александра Габышева задержали и поместили в психиатрическую больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженца Якутии Александра Габышева, называющего себя шаманом, задержали в Екатеринбурге. В настоящее время мужчина отправлен в психиатрическую клинику.

«Его [Габышева] задержали в Свердловской области», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в настоящее время Габышев помещен в психиатрическую больницу. В пресс-группе МВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU не подтвердили данную информацию, в региональном главке попросили перезвонить позже.

Шаман из Якутии Александр Габышев получил известность в марте 2019 года после своей попытки пешком дойти до Москвы к президенту России Владимиру Путину. Тогда он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области и позже помещен в психиатрический диспансер. Врачи признали его невменяемым.