07 ноября 2021

РБК: экс-чиновник Кремля займется развитием рунета

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Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, портрет, гореславский алексей
Алексей Гореславский может возглавить «Институт развития интернета» Фото:

Бывший чиновник Кремля, глава АНО «Диалог» Алексей Гореславский может возглавить «Институт развития интернета». Таким образом, он станет главным человеком в России по заказу интернет-контента для молодежи. Об этом сообщают источники.

«Алексей Гореславский может возглавить „Институт развития интернета“», — пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и «Институту развития интернета». Сам Гореславский не стал комментировать слухи о возможном назначении.

С 2020 года ИРИ отвечает за конкурс по созданию интернет-контента для молодых слоев населения. В 2021 году бюджет РФ закладывал на его деятельность три миллиарда рублей. В августе организация получила еще семь миллиардов рублей «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Сейчас пост главы ИРИ занимает Антон Ключкин.

Увеличение финансирования ИРИ означает рост ожиданий государства от этой организации, отметил источник, близкий к Кремлю. По его словам, власти РФ ждут от Гореславского появления большого количества прогосударственного контента уже в следующем году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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