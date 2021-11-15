Умер пермский кинодокументалист Сергей Лепихин

Сергей Лепихин снял десятки фильмов и стал учителем для молодых коллег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми в возрасте 66 лет скончался кинодокументалист Сергей Лепихин. О смерти режиссера сообщили в киностудии «Новый курс», сооснователем которой он был.

«Оператор, режиссер, человек, стоявший у истоков киностудии „Новый курс“, Сергей Михайлович стал учителем и наставником для поколений пермских документалистов. В последнее время Сергей Лепихин занимался осмыслением истории пермского кино и планировал еще несколько фильмов о знаковых пермских кинематографистах», — отмечают на киностудии.

Режиссер Павел Печенкин вспоминает, что благодаря работе с Лепихиным он стал обладателем множества наград. «С 1987 года он был оператором моих фильмов. Это были лучшие мои фильмы, снятые во время работы на Свердловской киностудии и немного позже, на киностудии „Новый курс“. Сергею Лепихину и Косте Шитову я обязан всеми призами, которые получил тогда», — пишет Печенкин в Facebook.

Сергей Лепихин окончил Всероссийский государственный институт кинематографии в 1988 году. Он член Союза кинематографистов России, лауреат премии Перми в сфере культуры и искусства 2013 года. За карьеру снял более 30 фильмов в качестве оператора и около 20 в роли режиссера. Также выступал автором сценария и монтажером.