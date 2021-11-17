Замминистра природных ресурсов Пермского края покидает пост

Мария Трунина займет пост аудитора Контрольно-счетной палаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Мария Трунина переходит на работу в Контрольно-счетную палату региона. Ее кандидатуру на рассмотрение законодательного собрания предложил председатель КСП Геннадий Тушнолобов, следует из документов на сайте парламента.

«Вношу на рассмотрение законодательного собрания Пермского края проект постановления „О назначении на государственную должность аудитора контрольно-счетной палаты Пермского края Труниной М.В.“», — говорится в сопроводительном письме Тушнолобова на имя спикера ЗС Валерия Сухих. Депутаты рассмотрят вопрос на пленарном заседании 25 ноября.

Мария Трунина на госслужбе с 1998 года, когда возглавила отдел расходов управления федерального казначейства по Пермскому району. В 2004 году она перешла на работу в департамент имущественных отношений региональной администрации. С 2009 года работала в органах власти Прикамья в сфере лесных отношений, в 2018 году назначена на должность заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. В 2020 году она несколько месяцев возглавляла ведомство в качестве исполняющего обязанности.