28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Омбудсмен похвалила Шеремета, пришедшего на пикет против QR-кодов

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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова в шоке от ярости и агрессии в интернете по отношению к QR-кодам Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова похвалила известного журналиста Иннокентия Шеремета за присутствие на пикете, который прошел накануне в Екатеринбурге. Заявление она сделала на общественных слушаниях на тему «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов», передает корреспондент URA.RU.

«Я благодарна Шеремету, который пришел на митинг антипрививочников. Он перенес ковид и знает, что это такое. Нужно вводить стимулирующие меры по вакцинации. Если мы вводим QR-коды, то должны прописать требования ко всем, кто с ними работает», — отметила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что пикет «За верховенство национального законодательства России — за права человека» стартовал в Екатеринбурге. Изначально тема анонсировалась организаторами именно так. Однако уже на пикете выяснилось, что основной темой стали QR-коды. Пикет начался со стычки организаторов и известного свердловского журналиста Иннокентия Шеремета, который недавно переболел коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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