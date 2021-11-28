Омбудсмен похвалила Шеремета, пришедшего на пикет против QR-кодов

Татьяна Мерзлякова в шоке от ярости и агрессии в интернете по отношению к QR-кодам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова похвалила известного журналиста Иннокентия Шеремета за присутствие на пикете, который прошел накануне в Екатеринбурге. Заявление она сделала на общественных слушаниях на тему «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов», передает корреспондент URA.RU.

«Я благодарна Шеремету, который пришел на митинг антипрививочников. Он перенес ковид и знает, что это такое. Нужно вводить стимулирующие меры по вакцинации. Если мы вводим QR-коды, то должны прописать требования ко всем, кто с ними работает», — отметила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что пикет «За верховенство национального законодательства России — за права человека» стартовал в Екатеринбурге. Изначально тема анонсировалась организаторами именно так. Однако уже на пикете выяснилось, что основной темой стали QR-коды. Пикет начался со стычки организаторов и известного свердловского журналиста Иннокентия Шеремета, который недавно переболел коронавирусом.