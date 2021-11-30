Четыре генерала Росгвардии попали подл проверку Главной военной прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны сроки проведения доследственной проверки, инициированной Главной военной прокуратурой по факту хищения 200 млн рублей, выделенных на внедрение информационной системы «Недвижимость» в войсках Росгвардии. По данным инсайдеров URA.RU в военных следственных органах, проверка должна быть завершена в начале декабря.

«Сроки проверки установлены до 2 декабря 2021 года. К этой дате должно быть принято мотивированное процессуальное решение — или возбудить уголовное дело, или отказать в возбуждении такового. По закону, возможно и продление проверки еще на определенный уголовно-процессуальным кодексом срок», — говорит источник.

Как сообщал « КоммерсантЪ », в поле зрения силовиков попали семь высокопоставленных чинов Росгвардии, выходцев из ликвидированных ныне Внутренних войск МВД. Это, прежде всего, четыре топ-руководителя: генерал-майор Андрей Козлов, экс-начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов, а также глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов. Все они рассматриваются как возможные фигуранты по делу о хищении бюджетных денег, выделенных еще до 2016 года на создание ИС. Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако около 200 млн рублей были освоены, а система так и не заработала.

Официальный представитель Главного военного следственного управления Сергей Жуков отказался комментировать ход расследования. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн озвучил уголовные перспективы для фигурантов проверки.