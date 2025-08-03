Экс-генерал Росгвардии Драгомирецкий отправился на СВО

Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий, осужденный за получение взятки, отправился на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщают telegram-каналы.
"Замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий ушел на СВО", — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, Драгомирецкий стал единственным среди фигурантов уголовного дела, кто изъявил желание участвовать в боевых действиях.
Экс-генерал Росгвардии и его адвокат подали соответствующее ходатайство еще до того, как суд вынес приговор. Запрос был удовлетворен, и бывший генерал приступил к исполнению служебных обязанностей. Как сообщил его адвокат, он принимает участие в выполнении задач командования, связанных с проведением военных операций.
В 2024 году суд признал Вадима Драгомирецкого виновным в получении взятки на сумму 19 миллионов рублей от подрядчика, работавшего с Центральным округом Росгвардии. После этого его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Тогда Драгомирецкий попросился на СВО.
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