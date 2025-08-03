Экс-генерал Росгвардии Драгомирецкий отправился на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драгомирецкий уже находится в зоне СВО
Драгомирецкий уже находится в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий, осужденный за получение взятки, отправился на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщают telegram-каналы.

"Замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий ушел на СВО", — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, Драгомирецкий стал единственным среди фигурантов уголовного дела, кто изъявил желание участвовать в боевых действиях.

Экс-генерал Росгвардии и его адвокат подали соответствующее ходатайство еще до того, как суд вынес приговор. Запрос был удовлетворен, и бывший генерал приступил к исполнению служебных обязанностей. Как сообщил его адвокат, он принимает участие в выполнении задач командования, связанных с проведением военных операций.

В 2024 году суд признал Вадима Драгомирецкого виновным в получении взятки на сумму 19 миллионов рублей от подрядчика, работавшего с Центральным округом Росгвардии. После этого его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Тогда Драгомирецкий попросился на СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий, осужденный за получение взятки, отправился на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщают telegram-каналы. "Замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий ушел на СВО", — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, Драгомирецкий стал единственным среди фигурантов уголовного дела, кто изъявил желание участвовать в боевых действиях. Экс-генерал Росгвардии и его адвокат подали соответствующее ходатайство еще до того, как суд вынес приговор. Запрос был удовлетворен, и бывший генерал приступил к исполнению служебных обязанностей. Как сообщил его адвокат, он принимает участие в выполнении задач командования, связанных с проведением военных операций. В 2024 году суд признал Вадима Драгомирецкого виновным в получении взятки на сумму 19 миллионов рублей от подрядчика, работавшего с Центральным округом Росгвардии. После этого его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Тогда Драгомирецкий попросился на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...