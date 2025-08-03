Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город

В Сочи в результате ночного нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов в Адлерском районе обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«К счастью, в этот раз обошлось без жертв», — написал Прошунин в своем telegram-канале. По данным городской администрации, основные повреждения зафиксированы на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Авиационной. В результате инцидента пострадали пять гаражных строений. Возгорание, возникшее после падения обломков, было оперативно ликвидировано еще до прибытия пожарных расчетов.
На месте происшествия работают экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечены 127 специалистов и 35 единиц спецтехники, включая 75 сотрудников МЧС России с 22 автомобилями. В настоящее время ведется разбор завалов и оценка возможных рисков дальнейших обрушений.
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