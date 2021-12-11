11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Екатеринбурге ожидается резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний Курган., термометр, зима, холод на улице, градусник, вечер
В Екатеринбурге потеплеет до минус одного градуса Фото:

В ближайшие дни в Екатеринбурге потеплеет до минус двух градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

«13 декабря ночью температура опустится до -12, а днем поднимется до -7. Во вторник днем уже будет около -4 градусов. В среду, 15 декабря, потеплеет до -2 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

На следующей неделе температура дойдет до отметки около нуля градусов. Большая часть недели пройдет без осадков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшие дни в Екатеринбурге потеплеет до минус двух градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России. «13 декабря ночью температура опустится до -12, а днем поднимется до -7. Во вторник днем уже будет около -4 градусов. В среду, 15 декабря, потеплеет до -2 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра. На следующей неделе температура дойдет до отметки около нуля градусов. Большая часть недели пройдет без осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...