В Екатеринбурге ожидается резкое потепление

В Екатеринбурге потеплеет до минус одного градуса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ближайшие дни в Екатеринбурге потеплеет до минус двух градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

«13 декабря ночью температура опустится до -12, а днем поднимется до -7. Во вторник днем уже будет около -4 градусов. В среду, 15 декабря, потеплеет до -2 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

На следующей неделе температура дойдет до отметки около нуля градусов. Большая часть недели пройдет без осадков.