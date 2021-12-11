В Екатеринбурге ожидается резкое потепление

В ближайшие дни в Екатеринбурге потеплеет до минус двух градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
«13 декабря ночью температура опустится до -12, а днем поднимется до -7. Во вторник днем уже будет около -4 градусов. В среду, 15 декабря, потеплеет до -2 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра.
На следующей неделе температура дойдет до отметки около нуля градусов. Большая часть недели пройдет без осадков.
В ближайшие дни в Екатеринбурге потеплеет до минус двух градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России. «13 декабря ночью температура опустится до -12, а днем поднимется до -7. Во вторник днем уже будет около -4 градусов. В среду, 15 декабря, потеплеет до -2 градусов», — сообщается на сайте Гидрометцентра. На следующей неделе температура дойдет до отметки около нуля градусов. Большая часть недели пройдет без осадков.