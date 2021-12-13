В Перми начался затяжной снегопад

Снег будет идти в Перми всю начавшуюся неделю Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми и окрестностях города во вторник днем, 14 декабря начался сильный снегопад. По данным сервиса «Яндекс.Погода» снег не прекратится ближайшие два часа. Погодные условия уже спровоцировали в городе максимальные пробки.

По данным синоптиков, начавшаяся неделя будет сопровождаться обильными осадками. Их принесет в регион ныряющий циклон с Норвежского моря, говорится на сайте ГИС-центра Пермского государственного университета.

Ранее из-за снегопада международный аэропорт Перми перестал принимать авиарейсы. Так, самолет, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург-Пермь был отправлен на запасной аэродром в Екатеринбург.