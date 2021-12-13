13 декабря 2021

В Перми начался затяжной снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Нижневартовск, дворник, уборка снега, зима, снегопад
Снег будет идти в Перми всю начавшуюся неделю Фото:

В Перми и окрестностях города во вторник днем, 14 декабря начался сильный снегопад. По данным сервиса «Яндекс.Погода» снег не прекратится ближайшие два часа. Погодные условия уже спровоцировали в городе максимальные пробки.

По данным синоптиков, начавшаяся неделя будет сопровождаться обильными осадками. Их принесет в регион ныряющий циклон с Норвежского моря, говорится на сайте ГИС-центра Пермского государственного университета.

Ранее из-за снегопада международный аэропорт Перми перестал принимать авиарейсы. Так, самолет, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург-Пермь был отправлен на запасной аэродром в Екатеринбург.

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В Перми и окрестностях города во вторник днем, 14 декабря начался сильный снегопад. По данным сервиса «Яндекс.Погода» снег не прекратится ближайшие два часа. Погодные условия уже спровоцировали в городе максимальные пробки. По данным синоптиков, начавшаяся неделя будет сопровождаться обильными осадками. Их принесет в регион ныряющий циклон с Норвежского моря, говорится на сайте ГИС-центра Пермского государственного университета. Ранее из-за снегопада международный аэропорт Перми перестал принимать авиарейсы. Так, самолет, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург-Пермь был отправлен на запасной аэродром в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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